Мост через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 72%

Техническая готовность моста через Каму протяженностью 1,3 километра на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 72%. Это самое крупное искусственное сооружение на строящемся объекте, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Практически завершено строительство русловых опор, в работе — вторая и первая опоры. На седьмую, шестую, пятую и четвертую опоры надвинули 442 метра конструкции. Очередной этап надвижки металлической конструкции протяженностью более 130 метров запланирован на конец мая», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Вторым по протяженности искусственным сооружением на обходе является мост через Авлашку длиной 308 метров. Он обеспечит безопасное пересечение реки и железной дороги на перегоне Бегишево — Никашновка. Техническая готовность мостового перехода составляет 75%.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Здесь рабочие возвели шесть опор, смонтировали металлическое пролетное строение и устроили железобетонную плиту проезжей части. В ближайшее время начнется устройство деформационных швов, гидроизоляции и двухслойного асфальтобетонного покрытия. После этого на мосту установят освещение, водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждения, нанесут разметку.

Опыт строительства искусственных сооружений в Татарстане изучили специалисты холдинга «Белавтодор» во время поездки по дорожным объектам России. Гостям из Беларуси рассказали, какие технологии применяются при строительстве моста через Каму. Больше всего мостостроителей заинтересовал метод бетонирования опор скользящей опалубкой. Благодаря его применению сроки возведения опор сократились в два-три раза.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, они оценили единственный в России плавучий бетонный завод, задействованный при строительстве русловых опор моста. На барже установлены два бетонных завода, которые объединены в один комплекс. Они способны за сутки выдавать 1 тыс. куб. метров бетона.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Протяженность обхода составит 81 километр, в его составе будут пять транспортных развязок, десять мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Дорога позволит вывести из городов транзитный транспорт, идущий по трассе М7 через Набережные Челны, и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани.