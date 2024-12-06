Мост через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов прошел испытания на прочность

Мост через Каму на строящемся обходе Нижнекамска и Набережных Челнов проверили на прочность с помощью колонны из 15 самосвалов, груженных песком общей массой 525 тонн. Вес каждой машины составляет 35 тонн. Согласно предварительным результатам, показатели сооружения соответствуют норме и проектным требованиям, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Самый крупный мост в составе скоростного маршрута Казань – Екатеринбург готов к пропуску, в том числе к проезду большегрузов общим весом до 100 тонн. Протяженность моста через Каму составляет 1,3 км», – говорится в сообщении.

Специалисты провели инструментальные измерения конструкций, мостового полотна искусственного сооружения и подходов к нему. Они также протестировали несущие конструкции моста под статистической и динамической нагрузками.

Для испытаний самосвалы разместили на отдельных участках сооружения, всего было отработано 14 вариантов загрузки пролетов. С помощью датчиков специалисты определили фактические усилия и деформации конструкции, сверив их с расчетными показателями.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, груженые грузовики несколько раз проехали по мосту на разной скорости, создавая максимальную нагрузку. Рабочие в это время провели замеры – частоты и формы собственных колебаний сооружения. Были также отработаны проезды через препятствия: грузовики без торможения проходили по разложенным доскам для проверки пролетных строений на удары от колес техники.

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов входят четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Строительство планируется завершить до конца 2024 года.