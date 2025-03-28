Мособлдума запретила продажу алкоголя в летних кафе во дворах

Депутаты Мособлдумы приняли закон, регулирующий продажу алкоголя в сезонных кафе. Новые ограничения направлены на повышение безопасности и комфорта жителей. Об этом сообщает Радио 1.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что летние веранды – важная часть городской культуры и поддержка малого бизнеса. Однако их работа не должна нарушать общественный порядок.

Брынцалов пояснил, что с 1 сентября сезонные кафе с алкоголем не смогут располагаться во дворах жилых домов. Дворы, по словам депутата, должны оставаться местом отдыха для семей и детей, а не привлекать шумные компании. Также продажа спиртного будет запрещена в сезонных кафе вблизи школ и детских садов.

Он напомнил, что ранее по просьбам жителей в Подмосковье уже запретили торговлю алкоголем во дворах многоквартирных домов и ограничили деятельность псевдокафе. Принятые меры стали частью стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике социальных проблем.