Фото: © «Татар-информ»

Вейпы могут негативно влиять на репродуктивное здоровье подростков из-за содержащихся в них токсичных веществ. При этом несовершеннолетние часто считают электронные устройства для курения безвредной альтернативой обычным сигаретам. Об этом RT рассказала депутат Госдумы, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина.

По словам парламентария, подростков привлекают яркая упаковка и разнообразие вкусов, из-за чего они не воспринимают вейпы как опасную продукцию. Однако содержащиеся в них вещества могут оказывать репротоксическое действие и в перспективе негативно сказаться на возможности иметь детей.

Москвитина отметила, что несовершеннолетние зачастую даже не знают о составе электронных устройств. Ранее производители могли скрывать отдельные компоненты под общими обозначениями, например консервантов и ароматизаторов, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако федеральный закон, принятый 11 ноября, обязывает указывать конкретные вещества.

Депутат также поддержала ограничения на продажу вейпов на региональном уровне, назвав эту меру давно ожидаемой родителями.

При этом, по ее словам, продавцы продолжают искать способы обходить запреты. Электронные устройства могут продавать в разобранном виде или под видом услуги доставки набора для самостоятельной сборки. Москвитина считает, что такие схемы также необходимо пресекать с помощью законодательных ограничений и проверок.