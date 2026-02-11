Москвина оценила возможности Гуменника на Олимпиаде-26
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина, в школе которой тренируется Петр Гуменник, оценила возможности своего подопечного на Олимпиаде-2026.
«Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать свою программу. Это мы и будем смотреть 13-го числа, и не только прокат Петра, но и всех остальных», – сказала Москвина корреспонденту «Чемпионата».
Вчера в рамках короткой программы Петр Гуменник выступил первым и продемонстрировал четверной флип с двойным тулупом, четверной лутц и тройной аксель, заработав 86,72 балла за прокат. Таким образом, россиянин прошел во вторую часть соревнований, оказавшись на 12-м месте.
Произвольная программа среди мужчин-одиночников состоится 13 февраля. Гуменник заявил пять четверных и выступит под 13-м номером.
Зимние Олимпийские игры по фигурному катанию проходят в Милане с 6 по 19 февраля.