Москвина оценила возможности Гуменника на Олимпиаде-26

Фото: fsrussia.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина, в школе которой тренируется Петр Гуменник, оценила возможности своего подопечного на Олимпиаде-2026.

«Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать свою программу. Это мы и будем смотреть 13-го числа, и не только прокат Петра, но и всех остальных», – сказала Москвина корреспонденту «Чемпионата».

Вчера в рамках короткой программы Петр Гуменник выступил первым и продемонстрировал четверной флип с двойным тулупом, четверной лутц и тройной аксель, заработав 86,72 балла за прокат. Таким образом, россиянин прошел во вторую часть соревнований, оказавшись на 12-м месте.

Произвольная программа среди мужчин-одиночников состоится 13 февраля. Гуменник заявил пять четверных и выступит под 13-м номером.

Зимние Олимпийские игры по фигурному катанию проходят в Милане с 6 по 19 февраля.