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Происшествия 24 июля 2026 09:27

Москвичку задержали за подготовку теракта против сотрудника органов безопасности

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Жительницу Москвы задержали за подготовку теракта против сотрудника органов безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, 30-летняя женщина вышла на контакт с куратором в мессенджере и сообщила, что готова участвовать в террористической деятельности в обмен на помощь с переездом в одну из стран Евросоюза. По заданию куратора она, транзитом через Турцию и Молдову, приехала на Украину и прошла инструктаж по проведению диверсий. После этого женщина вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника на окраине Самары и приехала в Подмосковье для совершения теракта. Она была задержана во время попытки установить взрывчатку под автомобиль жертвы.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и личности организаторов преступления.

#фсб россии #подготовка теракта #противодействие терроризму
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