Москвичку задержали за подготовку теракта против сотрудника органов безопасности
Жительницу Москвы задержали за подготовку теракта против сотрудника органов безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как рассказали в ведомстве, 30-летняя женщина вышла на контакт с куратором в мессенджере и сообщила, что готова участвовать в террористической деятельности в обмен на помощь с переездом в одну из стран Евросоюза. По заданию куратора она, транзитом через Турцию и Молдову, приехала на Украину и прошла инструктаж по проведению диверсий. После этого женщина вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника на окраине Самары и приехала в Подмосковье для совершения теракта. Она была задержана во время попытки установить взрывчатку под автомобиль жертвы.
Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и личности организаторов преступления.