Москвичи побывают «В гостях у татар»

В Государственном центральном музее современной истории России состоится открытие выставки «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Выставочная экспозиция представила самобытную культуру татарского народа уже в 14 городах России.

Своеобразная энциклопедия национальной культуры состоит из пяти разделов и включает богатый материал об истории, культуре татар, кулинарных традициях, литературном наследии, древнем и современном искусстве. Всё это отражено в элементах одежды, орудиях труда, посуде, мебели, музыкальных инструментах, изделиях с богатой вышивкой с растительным орнаментом конца XIX — начала XX веков.

«Проведение выставки в нашем музее стало одним из важных мероприятий в год, объявленный Годом культурного наследия народов России. Она позволяет показать широкой аудитории самобытные культурные традиции татар, представить этнокультурное разнообразие. В рамках проекта будут проведены разнообразные мастер-классы, мы уже активно принимаем заявки на экскурсии», — поделилась заместитель гендиректора по экспозиционно-выставочной работе музея Тамара Казакова.

Москвичи и гости столицы также смогут ознакомиться с обширным собранием ювелирных украшений: накосников, воротниковых подвесок, перевязях, серег, браслетов. На выставке также будет представлена модель татарского дома с традиционными деревянными наличниками, а также детский раздел, связанный с самым известным персонажем татарской сказки «Шурале».

Кроме того, экспозиция познакомит с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Наиболее ярко здесь представлено традиционное татарское искусство кожаной узорной мозаики: знаменитые ичиги — обувь, сшитая из цветной кожи, и тапочки с мягкой и жесткой подошвой, а также подушки и панно с растительным орнаментом. Также в экспозицию вошли более 100 произведений изобразительного искусства, где изображены обряды и обычаи татар, сюжеты из эпоса, воспоминания о детстве и малой родине, достопримечательности Татарстана.

Реализация этого яркого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Союза музеев России, Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, Казанского техникума народных художественных промыслов, Комплексного музея города Нижнекамска, АО «Эссен Продакшн АГ», мастеров народно-художественных промыслов Джалиля Вильданова, Фарита и Лилии Вафиных.

Открытие запланировано на 14 марта. Выставка продолжит свою работу до 10 апреля 2022 года.