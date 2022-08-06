Москвичам в метро бесплатно раздают воду из-за жары

Москвичам начали бесплатно раздавать бутылки с водой на станциях метро и автостанции «Орехово». Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала таких станций было восемь, но их число быстро расширили до шестнадцати. К Технопарку, Выхино, Студенческой, Кутузовской, Филям, Багратионовской, Филёвскому парку присоединились Новокузнецкая, Баррикадная, Белорусская 2 (Замоскворецкая линия), Парк Культуры 1 (Сокольническая линия), Савеловская 9 (Серпуховско-Тимирязевская линия), Октябрьская 6 (Калужско-Рижская), Бибирево и Отрадное.

Инициатива исходит от столичного траспортного департамента.