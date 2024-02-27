Москвичам 1 марта расскажут о татарских национальных головных уборах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первый день весны коллекционер и реконструктор татарского национального костюма Гульшат Нугайбекова проведет в Москве встречу, посвященную татарским головным уборам. Она расскажет о секретах их изготовления и видах декоративного оформления, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



После лекции участники легко смогут отличить настоящую татарскую тюбетейку, сшитую по всем национальным канонам, от имитации, узнают, каким образом калфак удобно держится на голове, и научатся различать орнаменты на татарских головных уборах.

Начало встречи — в 17.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная запись по номеру 8-916-315-45-75 в Telegram-канале или мессенджере WhatsApp. Адрес: Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, офис 401, компания Arch-Skin (территория бизнес-центра Brent Сity), станция метро «Павелецкая».