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Происшествия
14 декабря 2021  12:49
Полина Шевчук

Москвича с 8,5 кг наркотиков в авто остановили на посту ГИБДД в Татарстане

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В Татарстане на посту ГИБДД «Малиновка» автоинспекторы остановили легковушку Chevrolet, за рулем которой был 22-летний житель Москвы.

Во время проверки документов юноша сильно нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть авто. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, в багажнике машины были найдены шесть свертков с порошком. Экспертиза установила, что в пакетах были наркотики общим весом 8,5 кг.

Москвич признался, что работает закладчиком и вез очередную партию наркотиков, чтобы расфасовать и оставить в тайниках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

#наркотики #наркокурьеры #гибдд рт
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