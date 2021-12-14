Москвича с 8,5 кг наркотиков в авто остановили на посту ГИБДД в Татарстане

В Татарстане на посту ГИБДД «Малиновка» автоинспекторы остановили легковушку Chevrolet, за рулем которой был 22-летний житель Москвы.

Во время проверки документов юноша сильно нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть авто. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, в багажнике машины были найдены шесть свертков с порошком. Экспертиза установила, что в пакетах были наркотики общим весом 8,5 кг.

Москвич признался, что работает закладчиком и вез очередную партию наркотиков, чтобы расфасовать и оставить в тайниках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».