Москвич на Audi попался полицейским в Казани с пакетом оружия в салоне авто

На посту полиции автоинспекторы остановили автомобиль Audi, за рулем которого находился 30-летний житель Москвы. На пассажирском сиденье был 36-летний бизнесмен из Москвы. Оба мужичины вели себя подозрительно, поэтому стражи порядка решили осмотреть автомобиль.

По данным пресс-службы МВД по РТ, во время досмотра иномарки внутри был обнаружен пакет, в котором лежали пистолет, переделанный самодельным способом из охолощенного пистолета ПМ-СО, травматический пистолет «STREAMER» и 20 патронов к нему, а также 15 спортивно-охотничьих патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Кроме этого, и водитель, и пассажир отказались проходить медосвитедельствование на состояние опьянения.

