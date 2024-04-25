В Москве 26 апреля пройдет Всероссийский форум «Престиж профессии»

В пятницу, 26 апреля, в Москве пройдет Всероссийский форум «Престиж профессии». Цифровое деловое пространство организуют по адресу Покровка, 47, следует из опубликованной программы мероприятия.

В 10:00 стартует регистрация участников, которая продлится до 11:00. Также для участников подготовят приветственный кофе-брейк и деловое общение.

Потом с 10:00 до 11:00 пройдет пленарное заседание на тему «Кадровый потенциал – важный фактор развития строительной отрасли». Там обсудят развитие и укрепление кадрового потенциала строительной отрасли РФ, поговорят о необходимости повышения уровня престижа профессий строительной отрасли и престижа отраслевых образовательных учреждений, про формирование кадрового резерва строительной отрасли и популяризацию строительных профессий среди обучающихся.

Среди других тем на том заседании: потребности в кадрах строительной отрасли, действующие меры господдержки по развитию кадрового потенциала стройотрасли и влияние кадрового потенциала на эффективность реализации стратегических национальных проектов РФ.

В 12:00 участников ждет «Синергетический портал». На этой платформе гости обсудят переговорный процесс между представителями бизнес-сообщества, выступающими в роли потенциальных работодателей, студентами, обучающимися в средне-специальных и высших учебных заведениях строительной отрасли и руководством учебных заведений строительной отрасли, обменяются опытом и компетенциями. Также граждане смогут увидеть различные мастер-классы.

В 13:30 начнется первый блок форума – «Эффективные коммуникации как драйвер развития кадрового потенциала». Он будет посвящен механизмам и формам взаимодействия органов власти, образовательных учреждений, обучающихся, бизнес-сообщества и общественных организаций, направленным на устойчивое развитие кадрового потенциала строительной отрасли.

В 15:00 пройдет еще один «Синергетический портал», а в 16:00 стартует второй блог «Прогрессивные направления учебного процесса в подготовке кадров стройотрасли». Блок будет посвящен методам и формам стимуляции интереса обучающихся средних и высших учебных заведений к процессу обучения и получения практических навыков, созданию максимально комфортной и высокотехнологичной среды обучения, а также там презентуют проекты творческой, интеллектуальной и прикладной деятельности обучающихся средних и высших учебных заведений.

Итоги форму подведут с 17:30 до 17:40.

Организует данный форум «Всероссийский центр национальной строительной политики».