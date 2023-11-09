Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве по ликвидации ядерного оружия

Ракета Р-36М «Сатана»

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Россия вышла из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия. Соответствующее распоряжение Правительства подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Министерству иностранных дел РФ поручено «уведомить японскую сторону о принятом решении», отмечается в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано 13 октября 1993 года. Его целью провозглашалось постепенное сокращение российских ядерных вооружений. Для этого был создан специальный комитет, где стороны определяли направления взаимодействия и обменивались информацией.

До расторжения договора Япония и Россия делали различные заявления, обвиняющие другую сторону в эскалации, связанной с ядерным оружием. Так, в марте японские власти осудили решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси из-за соответствующих рисков. А в июле глава МИД России Сергей Лавров обвинил Японию в готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.