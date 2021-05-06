Матыцин: Я вижу готовность Казани провести Всемирные игры 2022 года на высоком уровне

Помощник Президента России Игорь Левитин считает данный проект большим событием и как спортивное мероприятие, и как социальный проект.

«Россия впервые будет принимать у себя Специальную Олимпиаду. И в Советском Союзе ни разу не проходили такие соревнования. Это большое дело, что Президент России принял предложение провести у нас Всемирную Специальную Олимпиаду для детей с ограниченными возможностями в Казани. Так что, на мой взгляд, это очень большой социальный проект», — сказал Левитин.

Он поблагодарил руководство Татарстана за то, что республика взяла на себя проведение Всемирных игр Специальной Олимпиады.

«Это непростые соревнования, поскольку таким ребятам нужен особый подход, особое время и требования. Но я уверен, что Казань умеет проводить подобные соревнования. У вас все получится!» — подчеркнул помощник Президента России.

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил возможности Казани по проведению Специальной Олимпиады.

«Ваши игры важны как для всей страны, Татарстана и всех участников. Прежде всего, это движение имеет важное социальное значение. У людей, попавших в непростую ситуацию, появилась возможность узнать, насколько они нам дороги. Государство уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе и Специальной Олимпиаде», — сказал Матыцин.

Министр отметил, что в предверии Всемирных игр 2022 года очень важно провести в Казани тестовые соревнования. Благо столица Татарстана имеет большой опыт проведения спортивных мероприятий разного уровня.

Министр назвал Татарстан регионом, который не создает излишних ограничений в условиях пандемии коронавируса — продолжается учеба в вузах, и продолжает организовывать соревнования. По словам Матыцина, Татарстан — это спортивный локомотив, заставляющий другие регионы равняться на него.

«Я вижу здесь максимальную готовность, работает профессиональная команда. Абсолютно уверен, что все это позволит провести Всемирные игры 2022 года на максимально высоком уровне», — подчеркнул министр.