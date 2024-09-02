Москва – Улан-Батор – Пекин и агрессия США: что сказал Путин в интервью газете «Оноодор»

Владимир Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор»

Фото: kremlin.ru

Интересы Москвы и Улан-Батора

По данным Кремля, завтра в ходе переговоров главы государств обсудят вопросы развития российско-монгольских отношений и актуальные международные и региональные проблемы, а также стратегическое партнерство между Россией и Монголией.

«Символично, что новый межгосударственный договор, закрепивший двусторонние отношения на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства, был подписан 3 сентября 2019 года в Улан-Баторе на полях мероприятий, посвященных 80-летию нашей совместной победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В эти дни планирую принять участие в очередных юбилейных мероприятиях в вашей столице», – сказал Президент России Владимир Путин в начале интервью.

Российский президент назвал Монголию близким соседом и давним другом и отметил, что развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства всегда было и остается одним из приоритетов внешней политики Москвы на евразийском направлении.

Путин отдельно остановился на перспективных проектах в экономике и промышленности. В том числе на строительстве трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизации и повышении эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участии корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкции ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО – Экспорт».

В ходе переговоров главы государств обсудят вопросы развития российско-монгольских отношений и актуальные международные и региональные проблемы Фото: kremlin.ru

Монголия хочет дружить с Китаем и Россией

Тема «треугольника» Москва – Улан-Батор – Пекин в целом стала одной из центральных в интервью. Очевидно, Монголия заинтересована в трехсторонних экономичесикх проектах.

«Десять лет назад мы с китайскими коллегами поддержали монгольскую инициативу о создании трехстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. 11 сентября 2014 года в Душанбе на полях заседания Совета глав государств ШОС состоялась первая такая встреча на высшем уровне», – ответил Путин на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав государств России, Китая и Монголии.

Также российский лидер напомнил, что в 2016 году на уровне профильных ведомств подписана Программа создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия. Она в первую очередь нацелена на раскрытие уникального транзитного потенциала Монголии. Для эффективного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, китайского проекта «Один пояс, один путь» и монгольской программы «Степной путь».

«Как известно, инициатива создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай изначально была выдвинута руководством вашей страны в рамках реализации монгольской программы “Степной путь”. В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объем грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 миллиона тонн. При этом заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии», – сообщил Путин в интервью.

Тема «треугольника» Москва – Улан-Батор – Пекин в целом стала одной из центральных в интервью Фото: kremlin.ru

Агрессия Запада против России

Как говорилось выше, одной из целей завтрашнего визита в Улан-Батор станет обмен мнениями о международных и региональных проблемах. Понятно, что одной из тем станет агрессия коллективного Запада против России. Эта тема достаточно подробно прозвучала и в ходе интервью.

«Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер повторил краткий исторический экскурс, который уже озвучивал в ходе предыдущих интервью. При этом Путин подчеркнул, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени. На тот момент не было предпосылок, что СССР перестанет существовать.

Путин так же напомнил об участии США в вооруженном государственном перевороте на Украине в 2014 году. По словам российского лидера, идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – заключил Путин.

Неожиданно прозвучал вопрос о решении МОК запретить россиянам участвовать в Олимпийских играх под флагом своей страны Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МОК – орган политического давления США на Россию в спорте

На фоне всей конструкции интервью довольно неожиданно прозвучал вопрос о решении МОК (Международного олимпийского комитета) запретить россиянам участвовать в Олимпийских играх под флагом, гербом и гимном своей страны. «Тогда как Израиль не подвергся каким-либо ограничениям. Как Вы думаете, в чем причина этого дифференцированного подхода?» – метко прозвучало в вопросе. Монгольская газета имела в виду жесткие военные действия Израиля в секторе Газа.

Путин справедливо отметил, что руководство МОК действует по указке коллективного Запада, и прежде всего США. Ввиду отсутствия самостоятельности в решениях организация грубо попирает олимпийские идеалы.

«Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия. Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на международных турнирах слова “Россия” и “российский”», – подчеркнул Путин.

Очевидно, что это откровенное нарушение основных принципов Олимпий­ской хартии. В той части, где говорится о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.

Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта, признает его большую роль в укреплении добрососедства, равенства и отсутствия дискриминации в межгосударственных отношениях.