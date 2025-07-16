Москва призвала другие страны к посредничеству в возобновлении переговоров с Киевом

Москва призывает всех международных партнеров, включая США, способствовать возобновлению прямых переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что особенно важна роль посредничества со стороны американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Он добавил, что, несмотря на многочисленные заявления о разочаровании, в Москве надеются на давление на украинскую сторону с целью возвращения к диалогу.

Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев воспринимает внешнюю поддержку не как стимул к мирному урегулированию, а как поощрение к продолжению боевых действий.