news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 16 июля 2025 11:55

Москва призвала другие страны к посредничеству в возобновлении переговоров с Киевом

Читайте нас в
Телеграм

Москва призывает всех международных партнеров, включая США, способствовать возобновлению прямых переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что особенно важна роль посредничества со стороны американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Он добавил, что, несмотря на многочисленные заявления о разочаровании, в Москве надеются на давление на украинскую сторону с целью возвращения к диалогу.

Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев воспринимает внешнюю поддержку не как стимул к мирному урегулированию, а как поощрение к продолжению боевых действий.

#переговоры России и Украины #Дмитрий Песков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

15 июля 2025
Рустам Минниханов поделился фото со встречи с одногруппниками

Рустам Минниханов поделился фото со встречи с одногруппниками

15 июля 2025