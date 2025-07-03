Москва примет Кубок мира по борьбе корэш в июле

Москва станет площадкой проведения Кубка мира по борьбе корэш. В турнире, который будет проводиться с 3 по 6 июля, примут участие более сотни спортсменов из 17 стран – зрителей ждет напряженная спортивная борьба и насыщенная праздничная атмосфера.

Отборочные этапы турнира пройдут на базе ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, а финальные схватки и церемония награждения состоятся 5 июля на масштабном общегородском празднике «Сабантуй-2024» в музее-заповеднике «Коломенское». Как ожидается, соревнования посетят более 250 тысяч гостей.

Финалисты Кубка мира будут бороться за 11 комплектов медалей в весовых категориях от 60 до 130 кг, включая абсолютную. Среди участников – победители мировых первенств, призеры Всемирных Игр Кочевников, а также титулованные спортсмены из других видов единоборств.

Напомним, что поясная борьба корэш – это признанный официальным видом спорта древний стиль единоборства с многовековой историей. Его суть заключается в том, чтобы, используя разрешенные приемы, уложить соперника на спину на ковер.