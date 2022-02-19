Москва примет гала-концерт международного фестиваля имени Мусы Джалиля

В День защитника Отечества в Москве состоится гала-концерт международного фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля. Выбор места неслучаен — именно из столицы поэт, будущий Герой Советского Союза был призван на фронт.

Масштабный фестиваль стартовал в конце 2021 года. За это время его концерты проходили по всему Татарстану. Его участниками стали более 90 учащихся музыкальных школ и колледжей, духовой оркестр, ансамбли народных инструментов, а также победители конкурсов чтецов, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Сегодня в большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани состоится финальный концерт фестиваля. Его открытие запланировано на 18.00.