«Москва не хотела победы Казани»: 15 лет первому золоту «Рубина», вспоминаем как это было

«Если «Рубин» рассчитывает, что станет сегодня чемпионом, то ошибается»

Мы поговорили с творцами той победы, а также с одним из главных старожилов нынешнего «Рубина», бывшим пресс-атташе клуба Максимом Лопуховым, и вспомнили тот холодный ненастный, но такой счастливый подмосковный день.

Вспоминая 2 ноября 2008 года, нужно учитывать то, что произошло за день до этого. Говоря откровенно, мало кто в Казани предполагал, что чемпионство будет завоевано именно в Раменском. Отрыв от ЦСКА за четыре тура до конца составлял 7 очков, а впереди армейцам предстояло дерби с кризисным «Спартаком». Все ставили на ЦСКА, которые и давили всю игру. Но победу в матче сенсационно одержал «Спартак».

Фактически это означало, что гостевой матч против «Сатурна» в Раменском рискует стать для команды Курбана Бердыева чемпионским. В случае победы отрыв за три тура до конца составил бы уже 10 очков. Ведь такое не отыгрывается даже математически.

«Получилось так, что приготовления к потенциальному чемпионству начались лишь за день. И самое интересное, что мне об этом никто ничего не сказал (смеется). Я еще спрашиваю: «А будут ли покупать шампанское и все такое?» Но никто мне ничего не сказал. Даже говорят: «Да нет. А вдруг мы не выиграем? Заранее не нужно». Но, как оказалось, все, конечно, было куплено заранее», – вспоминает Максим Лопухов в беседе с «ТИ-Спорт».

Максим Лопухов: «Вся столичная пресса, все так называемые шептуны, которые на протяжении сезона писали, что «Рубин» побеждает нечестно, приехали на игру» Фото: ФК «Рубин»

К слову, самому «Сатурну» в турнирной таблице на тот момент почти ничего уже было не нужно. Вероятно, именно поэтому в преддверии матча и поползли слухи о возможной договорной игре. Распространялись подобные слухи очень охотно.

«Надо ведь еще и обстановку учитывать. Раменское всего в часе от Москвы. И вот вся столичная пресса, все так называемые шептуны, которые на протяжении сезона писали, что «Рубин» побеждает нечестно, приехали на игру. Так что антураж на стадионе был еще тот (смеется).

Помню, приехали мы на традиционное совещание перед игрой. А тогда в «Сатурне» гендиректором работал Борис Жиганов – известная личность. Обычно первые лица приходят на совещания редко, но он пришел и во всеуслышание заявил: «Если «Рубин» рассчитывает, что станет сегодня чемпионом, то очень ошибается». Вот такая была атмосфера до игры. С распростертыми объятиями нас никто не ждал», – говорит Лопухов.

Андрей Федоров: «Не только я, но и вся моя семья потом очень пожалела, что не смогли попасть на тот матч» Фото: ФК «Локомотив»

«Когда забил Милошевич, скакали и радовались всей семьей»

Подмосковье было настроено к гостям очень серьезно. В особенности это прочувствовал на себе экс-капитан команды Андрей Федоров, который не сумел попасть на игру из-за местных пробок. Справедливости ради, участия в матче с «Сатурном» защитник принимать и не должен был.

«Эту игру я пропускал и был в Москве дома. Мы ехали на матч всей семьей, но из-за пробок я не добрался до нее, развернулся и уже смотрел по телевизору. Не только я, но и вся моя семья потом очень пожалела, что не смогли попасть на тот матч и отпраздновать чемпионство вместе с командой», – рассказывает «ТИ-Спорт» Федоров.

Сама же игра была очень тяжелой. В том числе из-за неприятной погоды. Первый тайм завершился нулями, а все самое интересное произошло в концовке матча. На 75-й минуте только-только вышедший на поле Роман Адамов сделал счет 1:0. В тот момент чемпионство приблизилось к «Рубину» на расстояние вытянутой руки. Оставалось продержаться еще 15 минут.

«Это были невероятные эмоции» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«У меня такое свойство было, – продолжает Лопухов. – Я нервничал весь матч. И вот когда мы забили, я ушел в подтрибунку, ходил там туда-сюда. И пока я там был, «Сатурн» сравнял счет на 80-й минуте. После этого я вернулся и больше никуда не уходил».

После пропущенного гола «Рубин» ожидаемо взвинтил темп и начал давить «Сатурн». Развязка случилась на 89-й минуте. Сербский нападающий Саво Милошевич с передачи Хасана Кабзе изловчился и отправил мяч в дальний угол. Этот гол и стал «золотым». Милошевич провел в Казани один сезон и отличился всего трижды. Но лишь благодаря мячу в Раменском его уже можно считать одним из главных легионеров в истории клуба.

«На начало матча я тоже немного опоздал. Но так почти всю игру посмотрел по телевизору. Переживал каждый момент, каждый эпизод. Когда забил Милошевич, скакали и радовались всей семьей. Это были невероятные эмоции», – вспоминает Федоров.

Алексей Попов (справа): «После финального свистка внутри мы еще не понимали, что чемпионы» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Мы пели «День Победы», а москвичи смотрели на нас и морщились»

«После финального свистка внутри мы еще не понимали, что чемпионы. Вроде уже и выиграли, но до конца этого никто не понимает. Радость, облегчение, задача выполнена...» – рассказывает двукратный чемпион в составе «Рубина» Алексей Попов.

Как только прозвучал свисток, все выбежали на поле. Вынесли и заранее заготовленные золотые тюбетейки, в которых футболисты обнимались с фанатами, прибывшими из Казани в Раменское в количестве нескольких сотен человек. К слову о тюбетейках и заготовленном шампанском. Даже крайне суеверный Курбан Бердыев отнесся к этому с пониманием.

«Как празднование на поле закончилось, пошли в раздевалки. Естественно, там шампанское было, все пили, пели, радовались. Тот легендарный танец Бердыева был как раз там же. Журналисты ломились к нам. Сначала Бекиич не хотел их впускать. Потом все же всех впустили, но получился какой-то хаос, беспорядок.

Отчетливо помню, как московские журналисты в основном своем были очень недовольны результатом. Помню их кислую физиономию. Очень уж Москва не хотела видеть Казань чемпионом. А журналисты морщились, слыша, как мы в раздевалке поем «День Победы».

Что было на пресс-конференции, уже, честно говоря, и не помню. Ее очень долго ждали. Помню только, что из Казани на ту игру прилетели два журналиста», – говорит Лопухов.

«Нас в аэропорту в Казани встречали болельщики. Эйфория там была невиданная. Там и Минтимер Шаймиев был» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«В Казани нас встречали болельщики и Шаймиев»

«В самолете праздник продолжался. Прямо там было шампанское, всю дорогу, наверное, пили. Вылетали, кстати, из Быково. Наверное, поэтому довольно быстро прилетели. Как вернулись, нас в аэропорту в Казани встречали болельщики. Эйфория там была невиданная. Там и Минтимер Шаймиев был. Он выступил перед командой с речью, правда туда прессу не впустили», – рассказывает Лопухов.

После встречи в аэропорту продолжились празднования и гулянья уже в самом городе. Люди выходили на улицу, ездили с флагами Татарстана, сигналили, танцевали и слушали музыку. В тот день Казань гуляла.

«В тот день Казань гуляла» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Если честно, чемпионство в 2008-м стало настоящим праздником. В 2009-м, думаю, празднование было все-таки поменьше. Как-то уже заранее понимали, что не упустим золото. А тут все боялись, хоть и отрыв был довольно большой.

Что произошло на следующий день? Со следующего дня началась неделя массовых интервью. Отчетливо помню, как всю неделю до матча с «Тереком» к нам приезжали все, кто только может. Всю прессу допускали вне всяких проблем. Кто у игроков, кто у Бердыева, кто у президента клуба Александра Гусева», – говорит Лопухов.

Вероятно, такая расслабленность и повлияла на три поражения казанцев в трех последних матчах сезона. Но для «Рубина» в турнирном плане они ни на что уже не влияли. Чемпионство в 50-летний юбилей клуба отнять никто не мог. Даже главный преследователь ЦСКА, разгромивший команду Бердыева в предпоследнем туре в Москве со счетом 4:0.

«Всю прессу допускали вне всяких проблем. Кто у игроков, кто у Бердыева, кто у президента клуба Александра Гусева» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«У нас не было лозунгов – мы больше делали, чем говорили»

Говоря о том, какой момент стал ключевым в первом чемпионстве «Рубина», мнения у самих футболистов разнятся. Но всех объединяет одно – на решающий матч с «Сатурном» команда ехала абсолютно уверенной в своих силах.

«Ключевой момент? Победа над «Спартаком» в Москве. Это мои ощущения. Хоть у нас и отрыв был, но эта игра была очень важна. После той победы стало окончательно понятно, что мы идем первыми не просто так. До золота оставалось сделать финальный рывок. Но в Раменское мы ехали абсолютно спокойными. И готовились к ней так же. Погода была мерзкая, слякоть. Хорошо, что все сложилось очень хорошо», – считает Попов.

Роман Шаронов: «Невозможно описать, что я испытал, когда стал чемпионом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас не было никаких лозунгов – мы больше делали, чем говорили. Поступательно двигались вперед, шли от матча к матчу. Даже к решающей игре с «Сатурном» не готовились как-то по-особенному. Это была очередная встреча, к которой мы в очередной раз серьезно подошли. Невозможно описать, что я испытал, когда стал чемпионом», – вспоминает бывший защитник и тренер «Рубина» Роман Шаронов.

«Чего-то одного решающего, наверное, не было. Потому что настрой был серьезный на все игры. Но если помните, после семи побед в семи первых турах мы проиграли «Спартаку» в Казани (0:3). Та игра стала для нас словно холодный душ. Все опять встрепенулись и заново выкладывались. Может, мы до этого где-то расслабились, но если искать ключевой момент, то думаю, им стала именно эта игра. Раменское? Не было какой-то суеты или неуверенности в себе. Выходили, знали, что нужно выиграть, и выиграли», – отмечает Федоров.

Саво Милошевич (в центре) на следующий день после победы: «Считаю, что мы действительно заслужили это чемпионство» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

С автором «золотого» гола Саво Милошевичем нам созвониться не удалось. Но и в своем комментарии на следующий день после победы он высказался довольно четко.

«Абсолютно не важно, кто стал автором «золотого» гола. У нас в команде личные амбиции футболистов отходят на второй план. Сегодня тренер дал мне шанс проявить себя, и, чтобы отблагодарить его за доверие, я выложился полностью. Наградой за это стал забитый мяч. Считаю, что мы действительно заслужили это чемпионство», – подытожил Милошевич.

Видео: соцсети ФК «Рубин»