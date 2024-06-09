Москва направила Еревану ноту протеста после посещения армянским послом Бучи

Москва считает недружественным шагом то, что посол Армении на Украине Владимир Карапетян и глава административного района Еревана Тигран Тер-Маргарян посетили Бучу. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении», — заявила дипломат.

Она отметила, что «иного и не ждали» от «соратника председателя прозападной партии „Республика“ Арама Саркисяна» Тиграна Тер-Маргаряна.

«Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти», — подчеркнула Захарова.

Тер-Маргарян и Карапетян побывали в Буче 2 июня. Официальный представитель МИД РФ ранее призвала армянских парламентариев поделиться списком людей, якобы погибших в Буче, который передал им Киев.

В апреле 2022 года председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По его словам, в целях дискредитации российских военных Минобороны Украины распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей, но известно, в том числе из заявлений главы администрации этого города от 31 марта, что российская армия покинула населенный пункт еще 30 марта. На видео, появившемся сразу после выхода российских войск, который сняли украинцы и распространили в соцсетях, не говорится об убийствах и гибели мирных жителей.