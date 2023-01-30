Москва – Казань: открыт ещё один участок платной трассы М-12

Во Владимирской области было запущено движение на участке новой скоростной трассы М-12 Москва-Казань протяжённостью 58,2 км. Жители Владимирской области смогут добираться до Москвы практически без пробок. Новая федеральная автодорога, открытие которой в полном объёме намечено на конец 2023 года, получила название «Восток».

Проведя мониторинг данного участка своё экспертное мнение высказал к.т.н Дмитрий Кривенко:

«Запуск участка М-12 в обход г. Владимир разгрузил основной ход автотранспорта по участку автомобильной дороги М-7 «Волга» (Южный обход), а также и участок дороги в черте самого города.

На участке М-7 Южный обход Владимир нужно учитывать тот факт, что он с 2-полосным движением, а также асфальтобетонное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, что в последствии приводит к частому образованию затруднения движения (заторы, пробки) и нарушение безопасности дорожного движения (потенциально-опасные/аварийные участки).

Новый участок, проходящий в границах Владимирской области, является 4-х полосным, дорожное покрытие высшей категории, оборудованный искусственным электроосвещением, что является основными факторами для обеспечения безопасности дорожного движения и снизит аварийность с тяжкими последствиями, особенно в темное время суток».

Строительство трассы М-12 значительно облегчит и сократит время поездки из-за максимально разрешенной скорости -110 км/ч в зимний период и 130 км/ч в летний. Напомним, первый участок новой платной трассы М-12 был открыт ещё в начале сентября 2022 года (он проходит от ЦКАД до автодороги А-108). Второй отрезок стал доступен автомобилистам в середине октября (от М-7 «Волга» до Р-132 «Золотое кольцо»).