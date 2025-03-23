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Политика 23 марта 2025 20:02

Москва и Вашингтон обсуждают меры доверия, включая вопрос депортации детей

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Россия и США ведут переговоры о мерах, направленных на укрепление доверия между странами. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова помощника Президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

Уолтц заявил, что страны говорят о ряде шагов по созданию доверия, однако детали не уточнялись. В числе обсуждаемых тем – ситуация с приписываемой России принудительной депортацией украинских детей. По словам Уолтца, Дональд Трамп поднимал этот вопрос во время переговоров.

Также Уолтца спросили о приостановке финансирования американской программы по сбору данных о таких детях. Он отказался от конкретных комментариев, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио проводит проверку всех подобных инициатив.

#Россия и США #переговоры #депортация
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