«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

Презентация книги «Москва: город вязевый» и открытие одноименной выставки состоялись сегодня в Национальном музее Республики Татарстан. Мероприятие было посвящено исследованию исторической роли татарской общины в формировании и развитии Москвы.

Мероприятие, прошедшее при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Министерства культуры РТ, собрало авторов, религиозных деятелей, чиновников и всех, кто интересуется многогранной историей России.

Проект реализован издательским домом «Читай». Книга содержит в себе цитаты из личных воспоминаний москвичей, редкие архивные документы, фотографии и картины. Авторы – заместитель председателя ДУМ РФ по культуре Ренат Абянов и историк Марат Сафаров.

Они рассказали, что название книги – отсылка к строке Сергея Есенина, и оно как нельзя лучше отражает ее суть. Москва предстает городом, где тесно, «вязево» переплелись судьбы разных народов.

«Любому другому народу и третьи таких испытаний не выпало сроду. Поэтому, достойно преодолевая эти испытания, мы имеем право гордиться нашим прошлым и строить планы на то, чтобы у нас было светлое будущее», – поделился на презентации Ренат Абянов.

Марат Сафаров в своем выступлении детально остановился на ключевых находках и визуальном ряде книги. Он с гордостью сообщил об одной из самых значимых исторических находок – берестяной грамоте Турабия конца XIV – начала XV веков, в которой перечисляется имущество татарского мурзы, жившего на территории Московского Кремля.

Сафаров отметил, что, несмотря на ее открытие в 2007 году, грамота не была широко известна, и их задача – ввести этот важный артефакт, доказывающий глубокую укорененность татар в Москве, в широкий научный и культурный оборот.

Выставочная часть проекта – цикл картин художников Сании Саженской и Мурата Анаева, который перенес гостей в древнюю Москву и Москву купеческую. На полотнах изображены виды Татарской слободы, соколиная охота, и, что символично, Боровицкая башня Кремля, имеющая архитектурное сходство с башней Сююмбике в Казани.

«Когда мы с коллегами зашли в зал, где были представлены картины, мы просто по-другому их почувствовали», – отметил Марат Сафаров, проводя для гостей краткую экскурсию по иллюстративному ряду книги.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, приветствуя гостей, подчеркнул важность издания в преддверии Года культурного единства и мероприятий 2026 года, когда Казань станет культурной столицей исламского мира.

«Очень важно, когда события происходят тогда, когда они должны происходить. Издание, которое показывает, отражает историю крупнейшего в мире города и историю, связанную с межнациональностью. Изучать историю по биографии – это достаточно интересная история», – заявил Натфуллин.

Он также вручил ведомственные награды авторам и организаторам проекта.

Муфтий, первый заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов, в своем выступлении провел параллели между татарскими общинами по всему миру, отметив, что где бы ни селились татары, они всегда сохраняли свою идентичность через веру и строительство мечетей. Он напомнил о роли московских мечетей – Исторической и Соборной – как центров не только религиозной, но и дипломатической жизни, начиная с советских времен.

Особенностью книги, по словам авторов, стало то, что наряду с историческими фактами, в ней звучат живые голоса героев – людей, родившихся в Москве или с детства связавших с ней свою судьбу. Их воспоминания создают уникальный, самобытный нарратив, делая прошлое осязаемым и эмоциональным.

Выставка картин в Национальном музее РТ будет открыта для всех желающих.