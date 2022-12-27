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Общество
27 декабря 2022  16:47

Москва делится новогодним настроением: в Казани появится мобильный инфоцентр для туристов

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Мобильные туристско-информационные центры Мостуризма отправят в Казань и ряд российских городов, чтобы рассказать о том, что может привлечь туристов в российской столице. 

Услугами таких инфоцентров жители и гости Казани смогут воспользоваться в период новогодних праздников. Объект расположится на пешеходной улице Петербургская. 

Казанцам не только помогут спланировать путешествие в Москву и расскажут о ее главных достопримечательностях, но и порадуют развлекательными программами и угостят традиционными сладостями. 

Гостей ждут VR-путешествия по столице, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, в которых можно будет побороться за возможность отправиться в Москву и другие подарки.

Новогодняя акция «Добро пожаловать в сказку» организована московским Комитетом по туризму и призвана рассказать жителям других регионов о туристическом потенциале и гостеприимстве столицы.

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