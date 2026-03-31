news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
31 марта 2026

Московское«Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, а фанаты скандировали фамилию Кудашова

Читайте нас в
Телеграм
Московское«Динамо» вылетело из Кубка Гагарина, а фанаты скандировали фамилию Кудашова
Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» первым выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина-2025/26, уступив в серии со счетом 4:0 минскому «Динамо» по ходу стартового раунда.

Столичная команда проиграла своим оппонентам во всех четырех поединках дома и на выезде (1:3, 1:4, 1:2, 1:2). В этих встречах москвичи не смогли забить минчанам больше одной шайбы.

Под завершение последнего четвертого матча дома в Москве фанаты «сине-бело-голубых» скандировали фамилию и имя экс-наставника Алексея Кудашова. Последний был отправлен в отставку в ноябре 2025 года из-за конфликта с генеральным директором клуба Сергеем Сушко.

Контракт с новым специалистом Вячеславом Козловым рассчитан до конца текущего сезона.

#хк динамо москва #хк динамо минск #плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

Новости партнеров