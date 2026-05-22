22 мая 2026 12:56

Московское «Динамо» уволило Ролана Гусева с поста главного тренера

Фото: fcdynamo.ru

Московское «Динамо» объявило, что уволило Ролана Гусева с поста главного тренера команды. Причина – в связи с истечением срока контракта.

Наставник находился в этом статусе с декабря 2025 года, а контракт был рассчитан до конца сезона. Отметим, что тогда он сменил Валерия Карпина, который в ноябре объявил об уходе из стана «москвичей»

«"Динамо" и Ролан Гусев завершают сотрудничество – Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в "Динамо", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович», – говорится в сообщении клуба.

Под руководством Ролана Александровича «Динамо» завершило сезон 2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Также клуб не смог выйти в суперфинал Кубка России, уступив «Краснодару» в финале пути РПЛ.
