Московское «Динамо» уволило Ролана Гусева с поста главного тренера

Наставник находился в этом статусе с декабря 2025 года, а контракт был рассчитан до конца сезона. Отметим, что тогда он сменил Валерия Карпина, который в ноябре объявил об уходе из стана «москвичей»



«"Динамо" и Ролан Гусев завершают сотрудничество – Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в "Динамо", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович», – говорится в сообщении клуба.