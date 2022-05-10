Московское «Динамо» стало чемпионом России по волейболу в Казани

В последнем матче казанского «Финала шести» по волейболу победу со счетом 3:2 одержало столичное «Динамо», став чемпионом России.

Напомним, что в полуфиналах «Динамо» обыграло питерский «Зенит», а «Локомотив» со счетом 3:0 уверенно победил казанский «Зенит».

Ранее сегодня бронзовые медали достались «Зениту-Казань», обыгравшего в утешительном финале питерских одноклубников (3:0). Это пятый комплект бронзовых медалей в активе казанцев после двух серебряных и десяти золотых.

В прошлом сезоне чемпионом страны был «Локомотив», в позапрошлом - «Динамо». Казанцы свое последнее золото завоевывали в 2018 году.