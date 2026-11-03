Московское «Динамо» подало запрос в КХЛ на поведение ведущего на «Минск-Арене»

Фото: пресс-служба ХК Динамо Москва

Московское «Динамо» направило официальный запрос в Континентальную хоккейную лигу с просьбой оценить поведение ведущего церемонии на «Минск-Арене» во время матча против минского «Динамо». .

По данным источника, поводом стали высказывания ведущего, которые в московском клубе сочли некорректными по отношению к гостям. Речь идёт о репликах, прозвучавших в ходе игры.

Во время удаления игрока ведущий произнес в микрофон: «Ох, сколько ненависти вызывает этот парень! Уже б куда-нибудь спрятался, раз всё равно на лёд не выпускают».

В «Динамо» рассчитывают, что лига даст правовую оценку действиям ведущего. Официальной реакции КХЛ и минского клуба на запрос пока не поступало.

Напомним, что матч между минским и московским «Динамо» прошёл 1 ноября в Минске. Победу в нём одержали гости.