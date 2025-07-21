Московско-челябинская аномалия: ВСК выявил опасные регионы для владельцев частных домов

Владеть собственным домом для россиян становится всё дороже — к такому выводу пришли аналитики Страхового дома ВСК. По итогам первого полугодия 2025 года выросла доля страховых случаев с частными домами: на них теперь приходится почти половина всех страховых событий в компании (против 37% в начале года). Самыми «опасными» регионами остаются Московская и Челябинская области.

По оценкам ВСК, наиболее рискованный месяц в тёплое время года для владельцев частных домов — апрель (в это время фиксируется 12% происшествий), а самыми спокойными считаются май и июнь (по 2%).

В антирейтинг регионов с наибольшим числом происшествий с домами вошли: Московская (6%) и Челябинская (5%) области, Краснодарский и Приморский края (по 3,5%), Тюменская область (3,4%) и Удмуртия (3%).

38% страховых случаев с частными домами связаны с затоплениями, ещё 23% — с пожарами, а 13% происшествий приходятся на стихийные бедствия. Также за год выросло количество обращений, связанных с противоправными действиями третьих лиц — с 5% до 6%.