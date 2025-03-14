Московский зоопарк получит котенка и самку снежного барса из Пакистана

На Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» в Казани почетный посол дикой природы Пакистана, Эмиссар GSLEP Сардар Мухаммад Джамаль Хан Легхари рассказал о браконьерстве и охоте на этих животных в стране. В пример он привел случай в прошлом году, когда в дикой природе нашли детеныша снежного барса, чья мама погибла из-за деятельности охотников и браконьеров. В октябре 2024 года он встретился в Душанбе с директором Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Дарьей Петровой, которая рассказала о проблеме старения снежных барсов, живущих в Московском зоопарке.

Несмотря на то, что в Пакистане обитает порядка 150 особей, господин Хан Легхари предложил премьер-министру страны Шахбазу Шарифу передать этого детеныша в качестве жеста доброй воли в Московский зоопарк, а также еще и взрослой самки снежного барса. Таким образом, зоопарк получит сразу двух животных.

«Я называю этот процесс дипломатией снежного барса. Очень отрадно видеть глубокий интерес Президента Российской Федерации Владимира Путина к судьбе снежного барса в России, а также доброе его отношение к нашей стране. За последние годы отношения между Россией и Пакистаном активно развиваются. Для нас очень важно сохранять снежного барса и быть уверенными в том, что охота на него не ведется ни в одной стране мира», – рассказал почетный посол дикой природы Пакистана.

Он выделил несколько причин исчезновения снежного барса. Первая, по его мнению, заключается в том, что люди в Пакистане очень бедные. Если снежный барс атакует домашний скот, то они стараются убить этого хищника. Вторая причина заключается в том, что убийство этого животного является актом смелости. Он рассказал, что сейчас в стране создается программа страхования крупного рогатого скота, чтобы люди могли получать компенсацию после нападения на него снежного барса.

На данный момент животные, которых планируется передать России, находятся в центре по содержанию снежных барсов Пакистана.

«Мы ожидаем сейчас оформление всех документов, московский зоопарк должен выдать разрешение на ввоз животного в Россию. После этого мы получим разрешение на вывоз нашего барса», – ответил Хан Легхари на вопрос о сроках передачи снежных барсов в Москву.

Упомянутая конференция проходит 13-15 марта. Участие в ней принимают 180 человек из 12 стран – Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 11 регионов России – Москва, Республика Алтай, Республика Тыва, Иркутская область, Пермский край, Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Новосибирская область, Ростовская область и Татарстан.