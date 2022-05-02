Московский хор «Возрождение» даст бесплатный концерт в Музее Горького и Шаляпина в Казани

В Музей Горького и Шаляпина 6 мая приедет с единственным и бесплатным концертом для Казани московский смешанный хор «Возрождение». 60 участников коллектива, получившие навыки хорового исполнения в Центре творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», имеют профессии, не связанные с музыкой, однако продолжают не только петь для души, но и активно выступать в разных городах России.

«Мы много гастролируем. В этом “туре” у нас сначала запланированы Чебоксары, а потом Казань, где у нас есть знакомые по нашей музыкальной деятельности. Мы организуем фестиваль “Звучит Москва”, участниками которого становятся многие коллективы со всей России, и в том числе и из Казани. Они нас и пригласили с концертом в столицу Татарстана», – рассказала «Татар-информу» руководитель коллектива Татьяна Быкова.

Хор «Возрождение», призналась собеседница, по профессиональным критериям – любительский. Но это не умаляет достижений и активности коллектива. Воссоединившийся после нескольких лет перерыва в феврале 2018 года, хор под управлением художественного руководителя и дирижера, заслуженной артистки России, лауреата премий Президента РФ, Правительства РФ и Мэрии Москвы Татьяны Ждановой выступал на самых престижных площадках Москвы. Это и концертный зал имени Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, «Зарядье» и т.д. Коллектив, приезжающий с концертом в Казань, – лауреат и обладатель Гран-при Международных хоровых фестивалей.

Исполняет «Возрождение» лучшие произведения русской духовной и классической музыки, западноевропейскую классику, музыку современных композиторов, а также народную музыку России и мира.

Концерт в Музее Горького и Шаляпина начнется в 16 часов. Вход, напомним, свободный.