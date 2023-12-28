Московский уличный театр «Морес» даст в шести парках Казани бесплатные представления

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Московский уличный театр «Морес» с 1 по 3 января даст в Казани шесть бесплатных представлений. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«Это уличный кукольный театр, который, как мы надеемся, очень понравится нашим горожанам. Спектакли пройдут в шести парках: на улице Баумана, на бульваре “Белые цветы”, в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке по улице Мира в Дербышках, парк у ЖК “Салават купере” и в парке “Крылья Советов”», – анонсировала Латыпова.

1 января в 15.00 артистов можно будет видеть на улице Баумана, около часов. С 19.00 этого же дня – у павильона бульвара «Белые цветы». 2 января «Морес» даст представления в 15.00 у сцены Горкинско-Ометьевского леса, в 19.00 – в парке по улице Мира в Дербышках. 3 января артистов с 15.00 можно будет увидеть жителям микрорайона «Салават купере», в 19.00 – у елки парка «Крылья Советов».