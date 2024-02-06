Московский суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина*

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма. В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.