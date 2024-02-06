news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 февраля 2024 11:52

Московский суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина*

Скопировать ссылку

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что Акунина* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма. В январе Минюст внес Акунина* в реестр иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2