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Московский суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову*
Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову*. Ее обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.
В сентябре стало известно, что на певицу возбуждено уголовное дело. Причиной возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать украинскую армию. Если суд признает Максакову* виновной, то ей грозит до шести лет лишения свободы.
В ноябре прошлого года она дважды была оштрафована на 30 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. В августе этого года ее оштрафовали в третий раз на 50 тысяч рублей.
Сейчас Максакова* проживает за пределами России.
* Минюст внес Марию Максакову* в список иноагентов в мае 2023 года.
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