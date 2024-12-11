Московский суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову*

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову*. Ее обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

В сентябре стало известно, что на певицу возбуждено уголовное дело. Причиной возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать украинскую армию. Если суд признает Максакову* виновной, то ей грозит до шести лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года она дважды была оштрафована на 30 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. В августе этого года ее оштрафовали в третий раз на 50 тысяч рублей.

Сейчас Максакова* проживает за пределами России.

* Минюст внес Марию Максакову* в список иноагентов в мае 2023 года.