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Московский суд выселил мужчину из квартиры после иска Собчак
В Москве суд лишил мужчину квартиры после иска Ксении Собчак.
«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
Как сообщают РИА «Новости», подробности в суде не рассказали.
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