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Происшествия 23 октября 2024 08:33

Московский суд выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

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В Москве суд лишил мужчину квартиры после иска Ксении Собчак.

«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Как сообщают РИА «Новости», подробности в суде не рассказали.

#суд #ксения собчак #квартиры
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