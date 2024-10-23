Московский суд выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

В Москве суд лишил мужчину квартиры после иска Ксении Собчак.



«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда.



Как сообщают РИА «Новости», подробности в суде не рассказали.