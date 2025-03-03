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Происшествия 3 марта 2025 14:25

Московский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и взыскал более 580 млн рублей

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Суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии.

Как сообщают РИА Новости, ее обвиняют в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей.

Суд взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

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