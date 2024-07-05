Московский Сабантуй впервые пройдет на нескольких площадках

В Москве 6 июля Сабантуй впервые пройдет на нескольких площадках. К традиционному празднику в музее-заповеднике «Коломенское» добавятся новые активности.

Организуют мероприятия правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия города Москвы.

Отметим, что на сегодняшний день Московский Сабантуй считается самым массовым праздником в мире. В этом году почетными гостями мероприятия станут герои СВО, а также представители правительства РФ, правительств Москвы, Московской области, Татарстана и Республики Башкортостан.

По словам организаторов, на этом мероприятии найдут себе занятие по интересам посетители любых возрастов. Для юных гостей состоится Детский Сабантуй. Насыщенной будет не только дневная и вечерняя, но и ночная программы.

«В этом году впервые состоится "Ночной Сабантуй", где молодежь в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран, в том числе репертуара Евровидения, продолжит праздник на одной из самых популярных площадок Москвы. "Семья. Культура. Здоровый образ жизни" – традиционный слоган Сабантуя в Москве. Наша задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих корней», - отметил председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

На главной сцене праздника с утра до позднего вечера пройдут выступления национальных коллективов, звезд эстрады, представляющих разные народы России. Среди них мультиинструменталист «Зайнетдин», народные артистки РТ Наиля Фатехова и Резеда Шарафиева, заслуженные артисты Татарстана Гульдания Хайруллина, Ильнур Гумеров и Ляйсан Мингазова, народные артисты Республики Башкортостан Артур Туктагулов, Лилия Биктимирова и Фадис Ганиев, заслуженные артисты Башкортостана Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, оркестр «Бишбармак», театр танца «Булгары», театр танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, ансамбль татарского танца «Ильдан».

На площадке национальной борьбы в этом году зрителей ждут захватывающие финальные схватки Кубка мира по поясной борьбе корэш. Определить сильнейшего предстоит борцам из 15 стран. На территории аутентичных башкирской и татарской деревень создадут исторические интерьеры, а все элементы специально привезут из регионов. Для гостей здесь пройдут выступления артистов, будут организованы народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов. Татарстан на Сабантуе уже много лет представляет Набережные Челны. Республика Башкортостан представлена Кармаскалинским и Зианчуринским муниципальными районами.

Образовательное пространство от ДУМ Москвы в этом году посвящено семейным ценностям. Все желающие могут принять участие в квесте «Поделись добром» и зарегистрироваться на международный конкурс для любителей книгочтения «IQRA».

На площадке телеканала МИР можно будет проверить свою ловкость, изготовить тюбетейку или примерить национальные костюмы в стилизованной фотозоне.

Гости Сабантуя смогут продегустировать национальные блюда на площадках Кухни народов мира, прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», принять участие в различных розыгрышах, мастер-классах для детей и взрослых. В рамках Московского Сабантуя за пределами музея-заповедника состоятся и традиционные конные соревнования. Юные спортсмены определят лучших в джигитовке, выездке и конкуре. Победителей наградят на главной сцене праздника.

Время работы площадок праздника в музее-заповеднике «Коломенское» 11.00-22.00. Подробнее на официальной странице праздника.