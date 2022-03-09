Московский рынок в Казани продан за 175 млн рублей

В Казани завершился аукцион по продаже Московского рынка. Объект ушел с торгов за 175 млн рублей. Сто процентов акций выкупило ООО «Казантик», предложившее наиболее высокую цену в аукционе за полный муниципальный пакет акций. Продавцом выступил Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани.

Как следует из аукционной документации, в собственности ОАО «Московский рынок» находятся нежилые помещения площадью 4 тыс. кв. м, два земельных участка площадью 7,2 тыс. кв. м. на улице Шамиля Усманова и 6,6 тыс. кв. м — на улице Энергетиков. Последний на данный момент находится в залоге у Банка Казани по кредитному договору. Также в пользовании рынка имеется земельный участок площадью 1,3 га.

Московский рынок является одним из старейших в Казани, он открылся в 1976 году. Объект уже пытались реализовать на торгах. Аукционы проходили с июня 2013 года. Тогда стартовая цена компании составляла 250 млн руб. В 2015 году стоимость объекта снизили до 175 млн руб.