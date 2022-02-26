Московский режиссер представит на бугульминской сцене комедию в стиле сюр

Сегодня в Бугульминском драмтеатре имени А. В. Баталова состоится премьера комедии «Всё будет хорошо, или Don`t worry». Ее создателем выступил приглашенный режиссер из Москвы Алексей Молостов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

По ее словам, несмотря на столь оптимистичное название, постановке пришлось преодолеть ряд трудностей. Однако за счет этого спектакль только «закалился» и выходит к публике полным сил и энергии.

В зрительном зале с третьим звонком среди кресел начинают ходить актеры. Они произносят реплики, зажигают фонарики, вводят в легкое недоумение. И эта крайне странная, нелепая ситуация потом повторится в каморке молодого человека по имени Том Литл, роль которого исполнил Руслан Сунгатуллин. Именно здесь развернутся все события этого темного во всех отношениях вечера.

Герой как между двух огней мечется между долгом и желанием заработать, между двумя женщинами, между потенциальным тестем и богачом, между светом и тьмой.

Комедия в стиле сюр переплетается с монологом Гамлета «Быть или не быть». Здесь селфи на смартфон вдруг становятся самим собой разумеющимися после разговора с телефонисткой, работающей на ручном коммутаторе телефонной станции. Перемешивается всё. И это уже становится похоже на постмодернистскую иронию (постиронию), которая сейчас проживает второе рождение.

У героев совершенно по-чеховски говорящие фамилии: Ступидж («Глупый»), Смайлз («Вызывающая улыбку»), Дуллинг («Скучный» или «Унылый»).

Сценографию спектакля воплотила художница Татьяна Виданова. Декорации создают полную иллюзию каморки в мансарде не совсем опрятного творческого молодого человека. Вместо стульев — ящики, вместо скульптуры — остов постапокалиптического человека. Зато на переднем плане главный атрибут богемной жизни — тележка с мини-баром горячительных напитков.

В музыкальное сопровождение постановки включены фрагменты оперы Верди «Травиата», военный марш и африканские барабаны.