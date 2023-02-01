Московский музей имени Бахрушина представит в Казани выставку вещей Шаляпина

В Казани представят выставку вещей Федора Шаляпина, приуроченную к юбилею оперного певца. Это совместный проект музея Горького и Шаляпина с московским театральным музеем Бахрушина, рассказала заместитель генерального директора Национального музея Татарстана Светлана Измайлова.

«Музей имени Бахрушина имеет большую коллекцию – шесть тысяч единиц экспонатов, и часть этой коллекции будет представлена в Казани впервые. Среди предметов – личные вещи Шаляпина, детали и комплексы его костюмов. Можно будет увидеть эскизы костюмов и декораций театральных постановок», – сообщила Измайлова.

Кроме того, часть выставки посвятят документам и афишам, в которых представлен Шаляпин во время гастролей по странам и континентам. Выставка будет экспонироваться с 13 февраля по 13 июня.