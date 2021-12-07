Московский меценат везет в Казань выставку механических кукол и редкостей XVIII-XX веков

В Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» 17 декабря откроется новогодняя выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII–XX веков». Экспонаты, анонсирует Казанский Кремль, везут из Москвы, из крупнейшего частного музея Европы «Собрание», который принадлежит меценату, вице-президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Давиду Якобашвили и его сыну Михаилу.

Для самих редкостей выставка в Казани – первое «дефиле» за пределами Москвы. Увидеть здесь можно будет автоматоны, самоиграющие музыкальные инструменты и, конечно, механические куклы. Разные по конструкции, форме, декору и назначению экспонаты объединяет наличие оригинального музыкального механизма.

Фото предоставлено Музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Всего в Музее «Собрание» более 20 тысяч экспонатов, сгруппированных в несколько коллекций – механические музыкальные инструменты и предметы, декоративно-прикладное и часовое искусство, изобразительное искусство, печатная продукция и музыкальные носители. В Казани будут выставлены предметы сразу из нескольких коллекций, все вместе они продемонстрируют ключевые изобретения в истории механической музыки, эволюцию носителей звука и развитии звукозаписи.

«Надеюсь, что для горожан и гостей столицы Татарстана эта выставка станет настоящим новогодним подарком, счастливым и волшебным путешествием в мир музыки и механики», – предвосхитил вернисаж основатель Музея «Собрание» Давид Якобашвили.

Фото: © предоставлено Музеем-заповедником «Казанский Кремль»

Каждый посетитель выставки будет получать для знакомства с коллекцией, воспроизведения звуков и видео механических кукол и антикварных редкостей. Благодаря мультимедийному сопровождению гости познакомятся с уникальными редкими записями, оцифрованными с музыкальных носителей из фондов Музея «Собрание».

«Выставка будет работать до 27 февраля. Вход на нее по билетам стоимостью от 150 до 200 рублей», – уточнила ИА «Татар-информ» начальник отдела коммуникационного маркетинга музея-заповедника Альфия Мушарапова.

Также посетителям необходимо будет предъявить QR-код и быть в защитной маске.