«Московский комсомолец» поздравил «Татмедиа» с 19-летием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Издательский дом «Московский комсомолец» поздравил коллектив АО «Татмедиа» с 19-летием со дня основания компании. Поздравление направил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор Павел Гусев.

«За эти годы вы прошли путь до одного из лидеров медиарынка, заслужив репутацию надежного партнера и авторитетного источника информации», – говорится в поздравлении.

Гусев отметил слаженную работу команды «Татмедиа», понимание аудитории и приверженность традициям журналистики. Он также подчеркнул, что «Московский комсомолец» и «Татмедиа» на протяжении многих лет связывают партнерские и дружеские отношения, а совместные проекты и обмен опытом помогают развивать медиапространство.

«Желаем вашему холдингу дальнейшего процветания, новых ярких проектов, роста аудитории и неиссякаемой творческой энергии. Пусть ваши тиражи растут, а рейтинги бьют рекорды!» – говорится в поздравлении.