Московский Фонд Марджани презентовал в Казани «Золотую ось» Марата Вафина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка Марата Вафина «Континент. Золотая ось». В одном из залов второго этажа, по соседству с выставкой «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки», разместились 34 масштабных работы, объединенные темой локальной идентичности и древней истории разных культур человечества. Обе выставки отчасти созвучны в некоей запринтованной графичности, визуальной нетривиальности и цветовой насыщенности.

Картины Марата Вафина, исполнение которых даже на взгляд обывателя заметно отличается от общего арт-вектора большинства татарстанских художников, представляют собой единый полиптих (картину из нескольких частей — прим. Т-и). Их первичная развеска в зале галереи была изменена по настоянию художника: лучше всего работы смотрелись бы на одной плоскости, но пришлось из-за особенностей выставочного пространства и формата всё же размещать их по разным стенам. К слову, произведения для выставки предоставил московский Фонд поддержки и развития научных и культурных программ имени Шигабутдина Марджани.

«Эти произведения — это поиск духовных корней. Замысел этого проекта появился еще в 90-е годы, когда мы все оказались в духовном вакууме, мы все находились в поиске духовных ориентиров. Итогом духовных поисков Марата стали эти работы. Это живописное пиршество. Это мировое духовное путешествие: от шумеров, Мезоамерики, Индии, Микен… В этом контексте логичным является приход ислама на булгарскую землю», — сказал, открывая выставку, основатель фонда Рустам Сулейманов.

Экспонируемые работы, пояснил он, — далеко не все из этого цикла, который задумывался как краткосрочный, но создавался в итоге на протяжении 20 лет. Отсутствует, например, на выставке картина «Старый мастер». Но посетители увидят такие произведения, как «Восстановление Большого Булгарского Минарета. Пять Намазов», «Голос неба» из девяти работ, «Звездная река» из восьми работ…

Сам автор, Марат Вафин, уточнил, что цикл насчитывает более 700 произведений. Он выразил надежду, что со временем будут показаны и другие работы из этой серии. Художник родом из Оренбурга. Обучался в местном художественном училище, потом — в Институте имени Репина. Выставлялся с 90-х годов как в НКЦ «Казань», так и в питерском выставочном центре Союза художников (ЛОСХ), в Индии, Японии, Латвии.

«Посмотрите, вот, например, колесо жизни — это очень архаический мотив. И вся эта гармония выставки нам показывает, что тысячелетиями человек развивается и духовность преемственно развивается. Эти древние образы в современность перетекают. А современность — это уже и Болгар, который в наше время возрождается», — заметила доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова.

На этой выставке можно почувствовать евроазиатскую культуру и мозаику востока, акцентировала директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева. Хоть проект и начинался 20 лет назад, сейчас эти работы, подчеркнула она, стали даже более актуальными.

Посетить выставку «Континент. Золотая ось» можно будет до 14 января следующего года.