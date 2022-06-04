Московский фестиваль креативных индустрий Telling Stories переезжает в Казань

Фестиваль креативных индустрий Telling Stories, зарожденный факультетом коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2018 году, этим летом впервые будет проведен в Казани. Датой выбрано 11 июня, локациями мероприятий — Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека РТ и парк Черное озеро. Для казанцев и гостей города это означает много бесплатных лекций, выставок и концертов.

«Telling Stories — некоммерческий проект об инновациях, трендах и образовании в сферах кино, новых медиа, игровой индустрии, маркетинга и коммуникаций, искусства, дизайна и моды. Лидеры мнений и эксперты делятся здесь видением тенденций, зрители участвуют в воркшопах, посещают выставки, лекции, перформансы и концерты. Высшая школа экономики, напоминают организаторы, входит в 40 молодых университетов мира, являясь лучшим университетом России в категории «Искусство и дизайн».

В 2022 году Telling Stories впервые выйдет за пределы Москвы и будет проведен в течение лета и до сентября в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Причем стартует фестиваль именно со столицы Татарстана.

В Центре современной культуры «Смена» с 12 до 18 часов 11 июня запланирована серия лекций и дискуссий с участием лидеров креативных индустрий — о построении новых брендов, сборе коллекций современного искусства и продюсировании проектов. Спикерами выступят известные преподаватели факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ — продюсер кино и телевидения Александр Акопов, журналист и эксперт в области моды Анзор Канкулов, коллекционер, организатор выставок и телеведущий программы «Моя любовь — Россия» на канале «Культура» Пьер-Кристиан Броше многие другие. Книжный магазин «Смены» представит издания о креативных индустриях, рекомендованные кураторами факультета.

В Национальной библиотеке Республики Татарстан с 9 до 21 часа можно будет посетить выставку «Типографика экспрессии» Лаборатории плаката под кураторством графического дизайнера, обладателя международных наград, преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Юрия Гулитова.

На «Черном озере» в книжном магазине «Смена» разместится мультимедийный арт-объект. Его создали специально для Казани студенты HSE sound lab и куратор Глеб Глонти — преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, руководитель агентства культурных инициатив и лаборатории звуковых исследований Kotä, он же генеральный продюсер и куратор фестиваля современного искусства Experimental Music and Art Expo.

«Мультимедийный арт-объект будет четырехканальным звуковым — это так называемая сайт-специфик звуковая скульптура. То есть сделан он специально для Казани из ее звуков и видов. Звуковую скульптуру нельзя увидеть — ее можно услышать. Проще говоря, в павильоне „летний дом“ на Черном озере будут установлены в разных местах четыре колонки, из которых будут транслироваться звуки города, а на экране — видео с видами Казани», — рассказали корреспонденту «Татар-информа» в пресс-службе Центра современной культуры «Смена».

С 12 до 20 часов здесь же, на «Черном озере», будут проходить лекции о медиаарте и звуке, а затем состоится концерт. Завершится фестиваль в арт-пространстве WERK, где с 22 часов намечена вечеринка.

Вход на фестиваль бесплатный, но, акцентируют организаторы, по обязательной регистрации.