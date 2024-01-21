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Московские карты «Тройка» могут разрешить использовать в транспорте Казани
В Казани могут разрешить использование московских карт «Тройка». Идею на пленарной сессии в рамках Дня туризма на выставке-форуме «Россия» в Москве поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Вопрос из зала такой: можно ли синхронизировать карты „Тройка“ для поездок по Казани, что упростило бы использование общественного транспорта в Казани при путешествии из Москвы. Давайте вместе действительно проработаем, <...> это было бы интересно», — цитирует его ТАСС.
Зампред Правительства напомнил, что в 2024 году Казань примет два крупных спортивных события: мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Игры БРИКС. Также московские туристы будут чаще посещать столицу Татарстана после открытия трассы М12.
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