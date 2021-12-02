Московская школьница перевела десять стихотворений Мусы Джалиля на испанский

Ученица московской школы №2123 имени Мигеля Эрнандеса Ульяна Федоронина самостоятельно перевела на испанский язык около десяти стихотворений великого татарского поэта Мусы Джалиля. Она принимает участие в IV международном литературном конкурсе «Джалиловские чтения», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В частности, школьница перевела стихотворение 1942 года «Песня девушки» («Кыз җыры»). Ранее этот текст, как и ряд других произведений Джалиля, уже переводился на испанский.

Конкурс «Джалиловские чтения» проходит в разных возрастных категориях и номинациях. Среди категорий — «Муса Джалиль на татарском», «Муса Джалиль на русском», «Джалиль на языках народов мира», «Писатели-фронтовики на татарском», «Писатели-фронтовики на русском», «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков», «Джалиловцы».

Основная цель мероприятия — развивать и формировать интерес к художественному слову. 24 ноября в Москве и Московской области завершился прием заявок на участие. Полуфинал и финал «литературной битвы» пройдут в Казани.