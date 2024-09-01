Московская мясорубка. Оправдала ли цель тактику Рахимова в матче с «Спартаком»

Фото: rubin-kazan.ru

Решили сыграть по классике «Рубина» нулевых. Сработало, но не до конца

Перед игрой с «Рубином» московская команда не проиграла на своем поле 14 (!) матчей подряд. Каковы были шансы на то, что ищущие свою игру казанцы сумеют остановить разогнавшийся бульдозер? Да еще в тот момент, когда «красно-белые» на подъеме после разрешения скандальной ситуации с Соболевым?

Выход Рашид Рахимов нашел в довольно «бердыевском» подходе – дробить игру «Спартака» и убивать все его атакующие задумки за счет периодических малых фолов. Вот только Курбан Бекиевич к таким уловкам прибегал в самых крайних случаях, в матчах с заведомо более мощным соперником, обладающим мастерами мирового класса. Нечто подобное «Рубин» применял в 2013 году на «Висенте Кальдероне» в памятной встрече с мадридским «Атлетико», когда после удаления Романа Шаронова вытерпел, разбивая игру на эпизоды, а потом забил еще раз под самый занавес. В похожий футбол казанцы играли с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы в 2010 году.

Но в том-то и дело, что тогда это были встречи с командами с суперзвездами в составе, игравшими по осени в Лиге чемпионов. Другое дело идти на подобную тактику в матче РПЛ против московского «Спартака». Наверняка не последнюю роль в этом решении Рахимова сыграл болезненный опыт прошлого сезона – тогда казанцы дважды уступили «Спартаку», 1:4 на своем поле и 1:3 в гостях. Фантомные боли дали о себе знать – больше подобных оказий Рахимов с «красно-белыми» получать не желал, иначе мог заиметь неприятную репутацию.

И ведь казанцы играли действительно грамотно, убивали все «творчество» спартаковских легионеров, выводили оппонентов на эмоции, не позволяли организовать хоть сколько-нибудь затяжную позиционную атаку. Закончись матч хотя бы нулевой ничьей, не нашлось бы ни одного человека, недовольного тактикой наставника «Рубина». Но пропущенный в большинстве мяч и итоговое поражение заставляют задуматься – а оправдывала ли цель средства?

В финальном отрезке «Рубина» просто не хватило. «Спартак» получил пространство уже после того, как потерял Романа Зобнина, удаленного на 62-й минуте. Рахимов указывает, что фактор лишнего игрока на поле может расхолаживать команду – где-то футболисты перестают доигрывать эпизоды. Но если у казанских футболистов этот фактор сыграл в матче с «Спартаком», остаются большие вопросы к самому тренерскому штабу. А в итоге, на такой игре с высоким градусом, казанцы еще и потеряли очередного игрока. Стоила игра свеч?

Фото: rubin-kazan.ru

Судейство Карасева, как всегда, вызывает вопросы

Серьезные вопросы в этом матче оставила работа Сергея Карасева. И ведь нельзя сказать, что это произошло неожиданно.

Да, очевидно, что Рашид Рахимов изначально выстроил тактику разбивания игры на эпизоды за счет небольших фолов. И даже не будем отрицать, что в какой-то момент казанцы стали сбиваться на более жесткие нарушения из-за накалявшегося градуса встречи. Карасев эти моменты, естественно, без внимания не оставил. Однако вопросы вызывают скорее не принятые им решения, нежели принятые. Но на всякий случай статистику все же обозначим – 26 фолов было зафиксировано у «Рубина» против восьми у «Спартака».

На 8-й минуте матча гости провели свою самую опасную атаку. Никола Чумич в штрафной соперника в касание внешней стороной стопы отправил Александра Зотова в прорыв – тот пробежал до вратарской, где Медина откровенным движением по ногам свалил его с ног. Однако арбитр решил не останавливать игру.

Фото: fcdm.ru

На 43-й минуте тот же Чумич получил открытый подкат прямо в ногу носком от Бонганда на глазах у судьи, но удержался на ногах. Очевидно, это должна была быть чистая желтая карточка, но серб все-таки сам сработал не столь грамотно – пробежал еще пару метров и лишь на следующем сопернике упал. Оставим эпизод как спорный.

В концовке игры Карасев буквально придумал нарушение Даку на Мартинсе – в эпизоде не было даже физического контакта, но «лучший арбитр России» с удовольствием поспешил свистнуть и выдать албанцу желтую карточку.

Да, красная карточка Зобнину за два откровенных нарушения, кажется, выправляет положение. Да и попытки главного арбитра успокоить тренерский штаб «красно-белых» выглядели максимально непредвзято. Но по совокупности решений чистой работа Сергея Карасева отчего-то не выглядит.

Вообще, сложно вспомнить матчи «Рубина», которые судил Карасев и в которых вопросов к нему не оставалось. Эта тенденция была заметна еще в «бородатые» чемпионские годы. Буквально каждый поединок против московского ЦСКА тогда почему-то судил именно Карасев, и каждый раз он принимал судьбоносные и всегда спорные решения.

Продолжилась тенденция и при Леониде Слуцком, у которого в принципе с целой группой арбитров были натянутые отношения.

Сложно уличить многолетнего судью международного уровня в особой симпатии к «Рубину», мягко говоря. После игры Рахимов, впрочем, не стал спускать всех собак на рефери. Оставим его работу на суд каждого, кто видел эту игру.

Очередная потеря «Рубина». Что делать с выбыванием футболистов по одному за матч?

Эпизод, случившийся ближе к окончанию первой трети игры, когда Игор Вуячич пострадал от жесткого столкновения с Даниилом Денисовым в центре поля, вынуждает еще больше задуматься, кем Рахимову доигрывать первую часть сезона.

Учитывая, что во встрече с махачкалинским «Динамо» травмировался Валентин Вада, а Александр Юкич получил повреждение крестообразной связки с «Акроном», вопрос становится еще более острым. Казанцы теряют буквально по игроку за матч.

Фото: rubin-kazan.ru

Ситуация усугубляется ситуацией на рынке. Пока что «Рубин» безуспешно пытается укрепить «худые» позиции в обороне. Жалобы Рахимова на недостаток исполнителей в целом справедливы. Если в руководстве хотят видеть «Рубин» в борьбе за что-то посерьезнее, чем середина таблицы – так называемое «болото» - то без приобретения более качественных игроков никак.

Однако на этом поле менеджмент «Рубина» явно забуксовал. Сначала прошла информация, что «Рубин» вот-вот приобретет защитника сборной Сербии и «Црвены Звезды» Неманью Стоича, но все так и осталось на уровне разговоров.

А вот с защитником португальского «Фамаликана» Ричелли все было куда ближе к реализации. Судя по последней информации от инсайдеров, бразилец отказался от перехода в «Рубин», несмотря на согласование трансфера клубами.

Представитель игрока, якобы, потребовал 1,5 миллиона евро агентских выплат. Казанский клуб отказался платить такую сумму, из-за чего Ричелли решил остаться в Португалии. Так «Рубин» и закончил летний отрезок сезона без серьезных усилений, и есть вероятность, что осеннюю часть завершит так же.