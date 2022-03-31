Московская компания построит в Челнах школу с двумя бассейнами

В Набережных Челнах по концессионному соглашению с московской компанией «Прошкола» намерены возвести четырехэтажную школу с двумя бассейнами. Ее площадь составит почти 30 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Строить учреждение образования будут за счет средств инвестора — ВЭБ.РФ, а также субсидий из бюджетов РФ и региона.

На возведение образовательной организации государство выделит «Прошколе» 590,8 млн рублей, в том числе 478,6 млн рублей из федерального бюджета. Татарстан планирует выплатить компании 2,6 млрд рублей. Точная локация школы пока неизвестна.

Как пояснили изданию в АИР РТ, Татарстан планирует заключить концессионные соглашения с ООО «Прошкола» на строительство трех школ. Помимо Набережных Челнов, образовательные учреждения появятся в Казани (тоже на 1501 место) и Арском районе (на 500 мест). Стройку планируется завершить до конца 2024 года.