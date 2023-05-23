Московская группа «Свидание» приедет на музыкальный вечер в Лядском саду Казани

27 мая в казанском Лядском саду пройдет музыкальный вечер «Октава». Перед гостями выступят коллективы «Дышать», ‘OVAK, Fauzia, The Strafe, а хедлайнером мероприятия станет московская группа «Свидание», сообщает Дирекция парков и скверов.

Концерт стартует в 18.00 Организаторы рекомендуют зрителям взять с собой пледы.