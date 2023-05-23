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Общество 23 мая 2023 18:12

Московская группа «Свидание» приедет на музыкальный вечер в Лядском саду Казани

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27 мая в казанском Лядском саду пройдет музыкальный вечер «Октава». Перед гостями выступят коллективы «Дышать», ‘OVAK, Fauzia, The Strafe, а хедлайнером мероприятия станет московская группа «Свидание», сообщает Дирекция парков и скверов.

Концерт стартует в 18.00 Организаторы рекомендуют зрителям взять с собой пледы.

#музыкальный вечер #лядской сад в казани
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