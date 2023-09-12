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Москалькова высоко оценила уровень организации международных мероприятий в Казани
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба Раиса РТ.
Омбудсмен прибыла в республику для участия в мероприятиях в рамках проведения заседания Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов. Гостья высоко оценила уровень организации международных мероприятий.
На встрече было отмечено, что события станут важной площадкой для обмена мнениями, знаниями и опытом в области правозащитной деятельности.
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