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Общество 12 сентября 2023 10:30

Москалькова высоко оценила уровень организации международных мероприятий в Казани

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Москалькова высоко оценила уровень организации международных мероприятий в Казани
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Омбудсмен прибыла в республику для участия в мероприятиях в рамках проведения заседания Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов. Гостья высоко оценила уровень организации международных мероприятий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече было отмечено, что события станут важной площадкой для обмена мнениями, знаниями и опытом в области правозащитной деятельности.

#Алексей Песошин #татьяна москалькова
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